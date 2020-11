Apple hat offiziell bestätigt, dass die EKG-Funktion der Apple Watch mit dem kommenden Update auf watchOS 7.1 und iOS 14.2 auch für Kunden in Südkorea an den Start gehen wird.

Apple Watch: EKG-Funktion kommt mit watchOS 7.1 und iOS 14.2 nach Südkorea

Als Apple die EKG-Funktion der Apple Watch mit der Apple Watch 4 einführte, war die Funktion zunächst auf Nutzer in den USA beschränkt. Deutsche Kunden haben die Funktion zeitnah nachgeliefert bekommen. Nun steht die EKG-Funktion Funktion für südkoreanische Nutzer unmittelbar bevor.

Eigentlich ist es keine Meldung für uns in Deutschland wert, dass Apple die EKG-Funktion mit watchOS 7.1 und iOS 14.2 in Südkorea einführen wird. Interessant ist allerdings, dass Apple die Funktion mit einer Pressemitteilung (Google Übersetzung) ankündigt. Berücksichtigt man, dass der Hersteller kurz vor dem Wochenende die iOS 14.2 Golden Master veröffentlicht hat, so könnte die finale Version am heutigen Montag (vermutlich gegen 19:00 Uhr) freigegeben werden. Für gewöhnlich veröffentlicht Apple eine Pressemitteilung, wenn am selben Tag das Update erscheint. Hierbei muss man natürlich die Zeitverschiebung zu Asien berücksichtigen. Was euch mit dem Update auf iOS 14.2 erwartet, haben wir hier aufgeführt.

Die EKG-Funktion ist mittlerweile in 50 Ländern verfügbar. Apple Watch 4, Apple Watch 5 und Apple Watch 6 unterstützen die Funktion. Um eine EKG-Aufnahme jederzeit oder aber auch nach einer Mitteilung über unregelmäßigen Herzrhythmus durchführen zu können, startet der Nutzer die EKG-App und hält den Finger auf die Digital Crown der Apple Watch Series.

(Danke Mike)

Update: Wie Meduza berichtet, wird die EKG-App mit der Veröffentlichung von watchOS 7.1 und iOS 14.2 auch in Russland verfügbar sein.