Den Dark Mode für die eigene Webseite bietet Facebook bereits seit einiger Zeit an. Doch die mobile App der Plattform hat sich bisher dem augenfreundlichen Modus verwehrt. Interne Tests gab es schon mehrere, ein offizieller Release blieb jedoch aus. Wie Jane Manchun Wong festgestellt hat, zieht es die iOS-App endlich auf die dunkle Seite des Betriebssystems.

Nach monatelanger Verzögerung und mehreren Tests wird der Dark Mode für Facebook für einige iOS-Nutzer derzeit ausgerollt – mehr als 400 Tage, seit Apple die Funktion erstmals in iOS 13 eingeführt hat. Das berichtet zumindest App-Hackerin Jane Manchun Wong, die in Zusammenarbeit mit Facebook ein passendes Video erstellt und auf Twitter veröffentlicht hat:

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020