Kaum sind die Einladungen für die Apple November Keynote verschickt und kaum hat Apple einen offiziellen Live Stream zur Veranstaltung angekündigt, da gibt es auch schon die ersten Gerüchte, welche Macs mit Apple Silicon in der kommenden Woche vorgestellt werden.

13 Zoll MacBook Air & Pro könnten den Anfang machen

Niemand geringeres als der zuverlässige Leaker @L0vetodream meldet sich am heutigen Abend zu Wort und twittert etwas kryptisch „13 inch X 2“. Dies wird sich zweifelsfrei auf das Apple Event in der kommenden Woche beziehen.

Der Tweet impliziert, dass wir in der kommenden Woche zwei neue 13 Zoll MacBooks erleben. Dabei könnte es sich um ein 13 Zoll MacBook Air und ein 13 Zoll MacBook Pro handeln (jeweils mit Apple Silicon). Es gab zwar auch Gerüchte, dass Apple an einem 14 Zoll MacBook Pro arbeitet, zuletzt hieß es jedoch, dass dieses nicht vor 2021 zu erwarten sei. Im kommenden Jahr wird zudem ein iMac mit Apple Silicon erwartet. Es bleibt in jedem Fall spannend und die MacBooks dürften beim Thema Apple Silicon den Anfang machen.

13 inch X 2 — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 2, 2020

Auf was können Apple Fans noch in der kommenden Woche gespannt sein? Kürzlich ist das Gerücht aufgetaucht, dass Apple auch die sogenannten AirTags im Laufe dieses Monats ankündigt. Der Termin für die Freigabe von macOS Big Sur dürfte ebenso gesetzt sein. Im Hinterkopf haben wir zudem noch eine neue AppleTV-Generation sowie die AirPods Studio.

Easter-Egg

Wenn ihr die Apple Evens-Seite von einem iPhone oder iPad aufruft und anschließend auf das Logo für die November Keynote klickt, erlebt ihr eine kurze AR-Animation, die das Aufklappen eines MacBooks nachempfindet.