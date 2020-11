Noch acht Tage müssen wir uns bis zur „One more thing“ Keynote, die Apple soeben angekündigt hat, gedulden.. Kommende Woche Dienstag lädt der Hersteller zum dritten Herbst-Event, um neue Macs mit Apple Silicon anzukündigen.

Apple bestätigt Live Stream zur „One more thing“-Keynote

Nachdem Apple die Einladungen zur Apple November Keynote verschickt hat, bestätigt der Hersteller aus Cupertino nun auf seiner Events-Webseite, dass die Keynote per Live Stream übertragen wird.

Auch wenn das Motto der Veranstaltung („One more thing“) reichlich Spekulationsspielraum bietet, sind wir uns sicher, dass Apple die kommende Woche nutzen wird, um neue Macs anzukündigen. Im Juni dieses Jahres hatte Apple bestätigt, dass man Intel den Rücken kehren und zukünftig auf Apple Silicon setzen wird. Weiter hieß es, dass noch in diesem Jahr mindestens ein Apple Silicon Mac angekündigt wird. Dies wird kommende Woche der Fall sein. Los geht es am 10. November 2020 um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Was können wir noch erwarten? Schwerpunkt der Veranstaltung wird der Mac sein. Dabei wird Apple sicherlich auch den Termin für die finale Freigabe von macOS Big Sur nennen. Ob auch AirTags, die AirPods Studio sowie ein neues AppleTV vorgestellt werden, bleibt abzuwarten.