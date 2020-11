Apple hat vor wenigen Augenblicken die watchOS 7.1 Golden Master sowie die tvOS 14.2 Golden Master für eingetragene Entwickler zum Download bereit gestellt. Mit einer finalen Freigabe ist in Kürze zu rechnen.

watchOS 7.1 & tv OS 14.2: GM steht als Download bereit

Zwei Wochen nach Freigabe der watchOS 7.1 Beta 4 und rund sechs Wochen nach der Freigabe von watchOS 7.0 steht nun die Freigabe des X.1 Updates in den Startlöchern. Einen ähnlichen Zeitablauf durchlief übrigens auch tvOS 14.2.

Bevor Apple jedoch die finale Freigabe tätigt, wird der jeweilige Release Candidate am heutigen Montag von Apple auf die Entwicklergemeinde losgelassen. Sollten keine gravierenden Fehler entdeckt werden, dürfte in Kürze die finale Freigabe erfolgen. Neben Bugfixes bringt watchOS 7.1 auch kleinere Neuerungen mit sich. So bietet das kommende Update die Möglichkeit, einen Nutzer darüber zu informieren, dass die Kopfhörerlautstärke zu Hörschäden führen kann. Zudem wird die EKG-Funktion in Russland und Südkorea eingeführt. Auch die neuen Emojis werden an Bord sein.

Welche Neuerungen tvOS 14.2 im Detail mit sich bringt, ist bis dato nicht bekannt. Während der Beta-Phase zeigten sich keine echten Veränderungen.

Vergangenen Freitag hatte Apple bereits die iOS 14.2 GM und iPadOS 14.2 GM veröffentlicht. Wir rechnen noch im Laufe dieser Woche mit der finalen Freigabe von iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 und watchOS 7.1.