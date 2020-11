Nachdem es bislang nur ein Gerücht war, haben wir es nun Schwarz auf Weiß. Die Apple TV-App wird nicht nur zum Verkaufsstart der PlayStation 5 auf der Sony-Konsole verfügbar sein, die App schafft es ebenso pünktlich auf die Xbox Series X und Series S. Auch die Xbox One erhält die Apple TV-App.

Apple TV-App zum Verkaufsstart der Xbox Series X & Series S verfügbar

Microsoft hat am heutigen Tag bestätigt, dass zum Start der Xbox Series X und Series S die Apple TV-App sowie weitere Streaming-Apps zur Verfügung stehen.

Microsofts Ziel bei der Xbox ist es, den Übergang von Spielen und Streaming-Medien auf Xbox One zu Xbox Series X | S so nahtlos wie möglich zu gestalten, damit ihr nicht auf die Inhalte verzichten müsst, die ihr „liebt“. Dazu gehört es, dass zum Start der Xbox Series X und Series S allerhand Unterhaltungs-Apps bereit stehen.

Apple TV, Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket und weitere werden zum Verkaufsstart der Xbox Series X und Series S am 10. November verfügbar sein.

Mit der Apple TV-App könnt ihr auf Tausende von Shows und Filmen zugreifen und Apple TV+, Apple TV-Kanäle, brandneue und beliebte Filme sowie personalisierte Unterhaltungsempfehlungen genießen. So habt ihr beispielsweise Zugriff auf Apple Originals, wie z.B. Mythic Quest: Raven’s Bankett, Ted Lasso, The Morning Show, See, Servant und Teheran. Zudem könnt ihr sogenannte Apple TV Channels über die TV-App abonnieren.