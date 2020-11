Apple One deckt Apples kostenpflichtiges Service-Angebot ab und legt noch einen iCloud-Speicherplan obendrauf. Falls ihr bereits den 2Tb iCloud-Speicherplan gebucht habt, könnte es Probleme bei der Buchung von Apple One geben, da euch das Bundle schlichtweg nicht angeboten wird. Dieses Problem lässt sich über einen kleinen Umweg lösen.

Apple One 2-TB-Paket buchen

Apple kombiniert mit Apple One verschiedene Services und bietet diese zum vergünstigten Preis an. Zu Apple One gehören Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud. Das Ganze gibt es zu einem monatlichen Pauschalpreis von 15 Euro für Einzelnutzer bzw. 20 Euro für Familien. Während das kleinere Paket 50 GB iCloud-Speicherplatz bietet, gibt es in der Familien-Packung 200 GB. Apple One Premier inkl. Apple News+, Apple Fitness+ und 2TB iCloud Speicher gibt es nur in einer Handvoll Ländern und kostet z.B. in den USA 29,95 Dollar.

Bei Bedarf lassen sich auch größere iCloud-Speichervarianten buchen. In diesem Fall wird die reguläre Zuzahlung des Pakets fällig. Nun mehren sich jedoch die Meldungen von Anwendern, die Probleme haben, Apple One mit einem bestehenden 2TB Speicherplan zu buchen.

Das Problem lässt sich beheben. Zunächst solltet ihr das bestehende Abonnement des iCloud-Speicherplatzes downgraden. Das könnt ihr unter „Einstellungen > Apple ID > iCloud > Speicher verwalten“. Hier ruft ihr die „Downgrade-Optionen“ auf.

Jetzt müsst ihr nur noch den 200 GB Speicherplan auswählen. Keine Angst um eure Daten. Es geht erstmal nichts verloren, da der Wechsel erst zum nächsten Abrechnungszeitraum erfolgt.

Jetzt steht der Weg zum Apple One Abo an: „Einstellungen > Apple ID > Abonnements“. Nachdem ihr hier Apple One gebucht habt, könnt ihr anschließend über die iCloud-Speicherplatzverwaltung wieder die 2TB Option buchen.

(Danke Thorsten)