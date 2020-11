Apple hat mittlerweile bestätigt, dass der Hersteller aus Cupertino in der kommenden Woche zum „One more thing“-Event lädt. Dabei handelt es sich um eine Online-Keynote, bei der Mac-Themen im Fokus stehen werden. Neben neuen Macs könnte auch kleinere Software-Themen im Fokus stehen. Es heißt, dass Apple TestFlight für macOS ankündigen wird.

Apple TestFlight kommt angeblich für macOS

TestFlight? Schonmal gehört? Falls nicht, so bringen wir euch kurz auf Ballhöhe. Bei TestFlight handelt es sich um eine Plattform, die Entwicklern dabei hilft, die Betaversionen ihrer Apps und App Clips zu testen. Aktuell steht TestFlight zur iOS, iPadOS, tvOS zur Verfügung. Damit lassen sich Apps für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV testen. Für den Mac fehlt eine solche TestFlight-App bislang.

The Verifier berichtet, dass Apple in der kommenden Woche TestFlight für macOS präsentieren wird. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so können Mac-Entwickler ihre Apps vorab über TestFlight testen lassen. Bereits vor ein paar Monaten vermeldete sich The Verifier , dass Apple an TestFlight für macOS arbeitet. Ursprünglich wurde damit gerechnet, dass die App im Rahmen der WWDC im Juni angekündigt wird. Dies war allerdings nicht der Fall. Nun soll es in der kommenden Woche soweit sein.

Im August hatte Apple das TestFlight-Logo angepasst, damit dieses den macOS Big Sur Design-Richtlinien entsprecht. Dies suggeriert zumindest, dass Apple an einer macOS-Version der App arbeitet.