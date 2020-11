Vor rund zwei Wochen haben wir die Information zugetragen bekommen, dass Apple das November-Event dazu nutzen wird, eine neue AppleTV-Generation vorzustellen. Mit der gestern verschickten Einladung zur „One more thing“-Keynote wird dieses Gerücht ein Stück weit befeuert.

Neues AppleTV zur „One more thing“-Keynote?

Unser Informant, der uns heute ein Hands-On zu den neuen Ledercases für iPhone 12 mini, iPhone 12 (Pro) und iPhone 12 Pro Max hat zukommen lassen, hat uns vor rund zwei Wochen darüber informiert, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass Apple in Kürze eine neue AppleTV-Genration vorstellen wird.

Als wir gestern die Einladung zur „One more thing“-Keynote zu Gesicht bekommen haben, hatten wir ein kleines Déjà-vu. Wir wollen auch nicht zu viel in diese hinein interpretieren. Der ein oder andere Anwender erinnert sich vielleicht noch an AppleTV 1. Generation und die zugehörige Verpackung (wir haben euch ein Unboxing-Video hier im Artikel eingebunden). Die Verpackung erinnert uns an die Aufmachung der gestrigen Einladung zum Apple November-Event. Dies in Kombination mit dem Tipp spricht dafür, dass Apple in der kommenden Woche ein neues AppleTV ankündigen könnte. Was meint ihr? Ist die Annahme realistisch?

Gerüchte zu einem neuen AppleTV sind nicht neu. In erster Linie wird damit gerechnet, dass Apple dem Gerät einen stärkeren Prozessor verpasst, um anspruchsvollere Spiele zu ermöglichen. Dabei könnte Apple unter anderem an seinen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade denken.