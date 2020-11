In den vergangenen Wochen und Monaten wurden bereits verschiedene Rollen bei Severance mit hochkarätigen Schauspielern besetzt. Nun wird bekannt, dass sich Apple einen weiteren namhaften Schauspieler für den Thriller sichern konnte. Die Rede ist von Christopher Walken.

Apple TV+: Christopher Walken spielt im Thriller „Severance“ mit

Im November letzten Jahres hatte Apple einen Serienauftrag für den Thriller „Severance“ erteilt. Nun erhält das Projekt Verstärkung. Deadline berichtet, dass sich Apple die Dienste von Christopher Walken sichern konnte.

Der Oscar-Preisträger Christopher Walken spielt neben Adam Scott, Patricia Arquette, Tramell Tillman, Jen Tullock, Zach Cherry, Britt Lower und John Turturro in Severance, Apples bevorstehendem Thriller, das von Ben Stiller inszeniert und produziert wird.

Die neue Serie widmet sich Lumen Industries – einem fiktiven Unternehmen, das die „Work-Life-Balance auf ein neues Niveau heben will“. Warum genau hier Probleme entstehen werden, ist bisher nicht bekannt. Ein Mitarbeiter namens Mark (gespielt von Adam Scott) wird jedoch an dem zu erwartenden Drama-Part der Serie nicht ganz unbeteiligt sein. So heißt es, dass Mark eine dunkle Vergangenheit hat, die er nun hinter sich lassen will. Turturro wird Irving spielen, einen langjährigen, verlässlichen Mitarbeiter von Lumen Industries. Walken wird Burt spielen, den Abteilungsleiter für Optik und Design bei Lumen Industries.

Wann Severance auf Apple TV+ laufen wird, ist noch nicht bekannt.