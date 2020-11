Die neuen Vodafone Red Tarife sind da. Ende letzten Monats hatte Vodafone neue Mobilfunktarife angekündigt. Diese sind ab dem heutigen Dienstag (03. November 2020) über die Vodafone Webseite buchbar.

Vodafone: neue Red-Tarife ab sofort buchbar

Vodafone setzt ab sofort auf ein neues Red Mobilfunk-Angebot. Ihr erhaltet in den neuen Red-Tarifen ein höheres Datenvolumen – und das bei unveränderten Preisen.

Bereits ab 29,99 Euro gibt es den Einsteigertarif ‚Red XS‘ mit einem Datenvolumen von 4 Gigabyte pro Monat. In Schritten von jeweils 10 Euro mehr lassen sich die Tarife S (mit 10 Gigabyte), M (mit 20 Gigabyte) und L (mit 40 Gigabyte) buchen. Das monatliche Datenvolumen lässt sich auch innerhalb der EU nutzen. Bislang lag das Inklusiv-Volumen in den vier Tarifen bei monatlich 4, 8, 16 und 32 Gigabyte.

Unverändert bleibt der Tarif „Red XL“, der monatlich 79,99 Euro kostet und neben Flatrate für Sprache und Text in alle Netze auch eine echte Flatrate für die mobile Internet-Nutzung innerhalb Deutschlands beinhaltet. Im EU-Ausland profitieren Red XL-Kunden von einem monatlichen Datenvolumen von 39GB.

Spannend ist in diesem Zeitpunkt Zusammenhang in jedem Fall die GigaKombi Unlimited. Bei dem Bündelangebot, das Festnetz- und Mobilfunk-Zugang vereint, profitieren Kunden von einem monatlichen Preisnachlass und zusätzlichem Datenvolumen auf ihren Mobilfunk-Tarif. Wählt ein Kunde den neuen Red XS (4GB) oder Red S (10GB) Tarif im Rahmen einer GigaKombi, so erhält er 50 Prozent mehr Datenvolumen. Damit stehen GigaKombi-Kunden pro Monat insgesamt 6 Gigabyte im Tarif Red XS sowie 15 Gigabyte im Tarif Red S zur Verfügung. Alle weiteren GigaKombi-Vorteile (zum Beispiel die 10 Euro Rabatt auf die Mobilfunk-Rechnung) bleiben bestehen.

Die wichtigste Neuerung aber ist die neu eingeführte GigaKombi Unlimited. In Kombination mit einem Festnetz-Vertrag erhalten Kunden in den Mobilfunk-Tarifen Red M und Red L ab November ein deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen.