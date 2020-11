WhatsApp hat ein serverseitiges Update für seinen Messenger freigeschaltet, das eine verbesserte Speicherwaltung im Gepäck hat. Dies gibt euch die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Speicherplatz „freizuschaufeln“.

WhatsApp: Update bringt verbesserte Speicherverwaltung

WhatsApp hat seinem Messenger ein Update verpasst. Dieses müsst ihr nicht etwas aus dem App Store herunterladen, vielmehr wurde ein serverseitiges Update freigeschaltet. Je nachdem wie intensiv ihr über WhatsApp chattet und in wie vielen Chat-Gruppen ihr unterwegs seid, kann es vorkommen, dass in den einzelnen Chat zahlreiche Fotos und Videos lagern, die einen großen Speicherplatz einnehmen.

Genau dort setzt die WhatsApp-Neuerung an. Falls ihr eure Chats ein wenig aufräumen möchtet, so gibt euch WhatsApp nun verbesserte Möglichkeiten mit an die Hand. Ihr wählt WhatsApp -> Einstellungen -> „Daten und Speichernutzung“ -> „Speicher verwalten“ aus und findet die neue Speicherverwaltung vor. Die Neuerung wird Schritt für Schritt ausgerollt. Solltet ihr diese noch nicht vorfinden, so habt ein wenig Geduld.