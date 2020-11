Apple bietet seinen mobilen Bezahldienst Apple Pay mittlerweile in zahlreichen Ländern an. Rund um den Globus gibt es allerdings noch einige Länder, in denen Apple Pay nicht verfügbar ist. Eines dieser Länder ist Israel. Bis dato wurde zwar bereits mehrfach von Verhandlungen bezüglich eines Starts in Israel berichtet, bisher blieb jedoch eine Ankündigung aus. Nun gibt es eine Vereinbarung zwischen Apple und einem der führenden Kreditkartenunternehmen Israels, die Apple Pay bis Ende des Jahres in das Land bringen soll.

Apple Pay in Israel

Wie Ynet berichtet, kündigte Isracard vor der Börse an, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Apple für vier Jahre unterzeichnet hat, die es ermöglicht, seine Kreditkarte mit Apples digitaler Zahlungsmethode zu verwenden.

Apple verhandelt bereits seit Februar mit Finanzinstituten im Nahen Osten, um Apple Pay nach Israel zu bringen. Apple nimmt routinemäßig Provisionen von nationalen Bankinstituten als Gegenleistung für den Zugang zu Apple Pay. Nun sieht es so aus, als sei Isracard der erste Finanzdienstleister des Landes, der Apples Konditionen akzeptiert hat, wobei weitere Banken folgen sollen. Isracard setzt sich aus vier verschiedenen Unternehmen zusammen: Isracard LTD, Europay LTD, Aminit LTD und American Express Israel, die Finanzdienstleistungen anbieten – einschließlich Kreditkartenausstellung, Darlehen, Kreditlösungen und flexiblen Zahlungsoptionen.

Viele israelische Unternehmen haben bereits den Europay-, Mastercard- und Visa (EMV)-Standard für Mobiltelefone übernommen, so dass die Zugangsdaten für Kundenkonten direkt auf NFC-fähige Smartphones geladen und für kontaktlose Transaktionen verwendet werden können. Im Gegensatz zu Android-Geräten erlauben Apples Geräte keinen Zugriff auf den NFC-Chip durch andere Apps als Apples eigene Wallet-App, was bedeutet, dass Finanzinstitute eine Apple Pay-Vereinbarung unterzeichnen müssen, die es erlaubt, die Karte in der Wallet-App zu registrieren.

Apple führt auf seiner Support-Webseite eine vollständige Liste der Länder, in denen Apple Pay verfügbar ist.