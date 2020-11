Apples iPhone 12 Modelle haben einen Ring von MagSafe-Magneten integriert, die die Kompatibilität mit magnetischem Zubehör wie Hüllen und Ladegeräten gewährleisten. Apple stellt MagSafe-Zubehör her, aber auch Drittfirmen sind in der Lage, MagSafe-Produkte zu entwickeln. An welche Regeln sich die Drittanbieter halten müssen, hält Apple in seinen Designrichtlinien fest.

Apple aktualisiert Designrichtlinien

Apple verfügt über umfangreiche Richtlinien für die Gestaltung von Zubehör, die anderen Unternehmen als Leitfaden für die Erstellung von zertifiziertem Zubehör für iPhone, iPad, Apple Watch und andere Produkte dienen. Diese Richtlinien wurden nun mit einigen interessanten neuen Details über die in das iPhone 12 integrierte MagSafe-Technologie aktualisiert.

In der kürzlich hochgeladenen PDF-Datei enthüllt das Unternehmen die Spezifikationen, denen „Made for MagSafe“-Zubehör folgen muss. Hüllen mit einem MagSafe-Magneten müssen beispielsweise das Gerät umschließen, eine maximale Dicke von 2,1 mm aufweisen und fest am Gerät anliegen, ohne sich auf die Magnete verlassen zu müssen.

Die Hüllen-Hersteller müssen außerdem sicherstellen, dass das Zubehör sowohl mit dem MagSafe-Ladegerät als auch mit der iPhone Leder Wallet funktioniert. Die Magnete der Hülle müssen korrekt mit den Magneten auf der Rückseite des iPhones ausgerichtet sein. Apple erklärt zudem, dass die neuen Hüllen, neben den MagSafe-Magneten, keine weiteren Magnete enthalten dürfen.

Das Designdokument ist umfangreich und enthält spezifische Anweisungen zu Platzierung, Abmessungen und Polarität, so dass sich alle MagSafe-Zubehörteile „innerhalb eines Radialbereichs von maximal 1,55 mm“ magnetisch selbst ausrichten können. Hüllen mit Magnetfeldern dürfen weder drahtloses Laden noch Magnetstreifenkarten in der iPhone Leder Wallet stören, weshalb Apple spezielle Testprotokolle den Herstellern zur Verfügung stellt.