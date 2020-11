Mit den AirPods bzw. AirPods Pro ist Apple ziemlich erfolgreich unterwegs. Die komplett kabellosem Kopfhörer verkaufen sich von Beginn an „wie geschnitten Brot“ und von daher ist es nachvollziehbar, dass Apple diese Produktkategorie ausbauen möchte. Anfang nächsten Jahres könnten die AirPods 3 angekündigt werden.

Fotos zeigen Komponenten der AirPods 3

Nicht nur die sogenannten AirPods Studio befinden sich in der Entwicklung, auch an den AirPods (3. Genration) arbeiten die zuständigen Ingenieure in Cupertino. Zuletzt haben wir gelesen, dass die AirPods 3 den AirPods Pro beim Design ähneln. Dies spiegelt sich nun in den aufgetauchten Fotos wieder.

Apple arbeitet an den AirPods 3 und die Kollegen von 52audio (via Macotakara) zeigen Fotos, die zu den AirPods 3 gehören sollen. Direkt auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die AirPods 3 – sollten die Bilder echt sein – den AirPods Pro ähneln. Ein Bild zeigt den oberen Teil der kabellosen Ohrhörer von Apple sowie die Gehäuseabdeckung des Ladecase.

Weitere Details zu den AirPods 3 gehen aus den Bildern. nicht hervor. Auch wenn die AirPods 3 den AirPods Pro ähneln, dürfte Apple bei den Non-Pro-Modellen auf eine aktive Geräuschunterdrückung verzichten. Gut möglich, dass dafür die Akkulaufzeit gesteigert werden kann.