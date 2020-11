Update 06.11.2020: iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max können offiziell ab 14:00 Uhr bestellt werden. Oftmals nehmen die Mobilfunkanbieter auch schon früher Bestellungen entgegen. Es lohnt sich regelmäßig vorbeizugucken. (/Update Ende)

Am morgigen Freitag geht es mit dem Vorbestellungen weiter. Während sich iPhone 12 und iPhone 12 Pro bereits seit letztem Monat vorbestellen lassen, fällt am morgigen Freitag (06.11.2020 14:00 Uhr) für das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max der Startschuss. In Kürze lassen sich somit auch die anderen beiden neuen iPhone-Modelle bei der Telekom, o2, Vodafone und Apple vorbestellen.

iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max bei der Telekom, Vodafone, o2 und Apple vorbestellen

Im vergangenen Monat hatte Apple die neue iPhone 12 Familie vorgestellt und sich für einen gestaffelten Verkaufsstart entschieden. iPhone 12 und iPhone 12 Pro lassen sich seit Mitte Oktober vorbestellen, am morgigen Freitag geht es mit dem 5,4 Zoll iPhone 12 mini und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro max weiter.

Mit dem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max hat Apple ein komplett neues iPhone Lineup im Oktober vorgestellt. Apple setzt bei allen Geräten auf ein OLED-Display, 5G und A14-Chip. Der Unterschied zwischen den Modellen liegt im wesentlichen im Kamerasystem, der Displaygröße sowie beim Gehäusematerial.

iPhone 12 mini & iPhone 12 Pro Max bei der Telekom vorbestellen

Bei der Telekom könnt ihr die MagentaMobil Tarife mit dem iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max kombinieren. Die Telekom bietet euch den MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL an. Alle Tarife enthalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine HotSpot-Flat und EU-Roaming. In unseren Augen eignen sich in erster Linie der MagentaMobil M und MagentaMobil L, da diese die meisten Bedürfnisse abdecken. Beim M sind 12GB Highspeed-Volumen enthalten, beim L-Tarif sind es sogar 24GB. Bei diesen beiden Tarifen ist beispielsweise auch StreamOn Audio&Video enthalten.

Vodafone: jetzt iPhone 12 mini & 12 Pro Max bestellen

Auch Vodafone bietet euch ab morgen die neuen iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max an. Auch hier gilt, dass ihr euch im Vorfeld am Besten damit beschäftigt, wieviel Speicher Uhr benötigt und welche Farbe es bei den Geräten sein soll.

Anschließend wählt ihr den passenden Tarif. Hier setzt Vodafone auf die sogenannten Red-Tarife.Wir können euch den Red S oder den Red L empfehlen. Eine Telefon- und SMS-Flat, eine Vodafone-Pass und EU-Roaming sind an Bord. Der Red S bietet euch 10GB Highspeed-Volumen und beim Red M sind es 20GB.

o2: iPhone 12 & 12 Pro jetzt vorbestellen

Der dritte Anbieter im Bunde ist o2. Bei o2 kombiniert ihr das neue Apple iPhone 12 mini bzw. Apple iPhone 12 Pro Max mit den o2 Free Tarifen. Alle o2 Free Tarife beinhalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming sowie eine kostenlose Festnetzrufnummer. Der o2 Free M bietet euch 20GB und der o2 Free L 60GB Highspeed-Volumen. Mit der Boost-Option verdoppelt ihr das Datenvolumen. Entscheidet ihr euch für die Boost-Option, so erhaltet ihr mit o2 Connect bis zu 10 SIM-Karten kostenlos und könnt diese im PKW, iPad oder wo auch immer benutzen.