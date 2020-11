Mit MagSafe bietet neue Möglichkeiten rund um das iPhone 12 (Pro) an. Apple selbst bietet entsprechendes Zubehör an und an Drittanbieter haben bereits bekannt gegeben, dass sie mit von der Partie sind. Unter anderem hat Apple die MagSafe-Autohalterung „Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro“ vorgestellt. Diese kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden.

Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro kann bestellt werden

Ab sofort könnt ihr nicht nur das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorbestellen, Apple hat auch die Bestellmöglichkeit für das Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro freigegeben.

Dieses wird wie folgt beschrieben

Das Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro lässt dich dein Gerät ganz einfach anbringen, damit du gleich losfahren kannst. Es sorgt dafür, dass alles sicher befestigt und gut im Blick ist. Sieh dir Weg­beschrei­bungen im Querformat an oder spiel eine Playlist im Hochformat ab. Mit dem intuitiven Kabel­management ist dein Kabel immer griff­bereit, damit du schnell aufladen kannst.

Das Belkin Magnetic Car Vent Mount Pro kostet 39,95 Euro und wird Anfang Dezember ausgeliefert.