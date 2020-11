Amazon hält derzeit ein „Mega-Schnäppchen“ für seine Prime-Kunden bereit. Insbesondere Fußball-Fans werden sich über das Angebot freuen. Für gerade mal 0,01 Euro pro Saison können Prime-Kunden den Eurosport-Player aktuell bei Amazon buchen. Schon heute Abend könnt ihr die Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln im Live Stream verfolgen.

Nur 1 Euro für Prime-Kunden: Eurosport-Player

Bei Amazon könnt ihr sogenannten Prime-Channels zum Monatspreis hinzu buchen. Unter anderem steht euch auf diesem Wege der Eurosport Player zur Auswahl. Besonders interessant dürfte die Fußball-Bundesliga sein. Das Motto lautet „Bundesliga Live by DAZN auf Eurosport 2 HD Extra.“ So könnt ihr die 1. Bundesliga am Freitag Abend, die Sonntags-Spiele um 13:30 Uhr und die Montagsspiele im Live-Stream verfolgen.

Neben Fußball hält der Eurosport-Player auch zahlreiche Sport-Events bereit. So zeigt der Eurosport-Player unter anderem Radsport, Snooker, Tennis, Motocross, Squash, Ski Alpin und einiges mehr. Für 0.01 Euro pro Saison könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen. Nach Ablauf der Saison fallen 49,99 pro Jahr an. Allerdings könnt ihr direkt nach Abschluss euren Vertrag wieder kündigen. Ihr wählt in den Amazon Einstellungen aus, dass die automatische Verlängerung für den Kanal deaktiviert wird. So könnt ihr den Eurosport Player eine Saison. lang nutzen und wisst, dass dieser zum Ende des Jahres gekündigt ist.