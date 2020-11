Am heutigen Tag findet der Startschuss für das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max statt. Während sich iPhone 12 und iPhone 12 Pro bereits seit Mitte Oktober bestellt werden können, gibt Apple heute auch das kleinste und größte Modelle der iPhone 12 Familie zur Bestellung frei. Offiziell geht es um 14:00 Uhr los. Im Vorfeld tauchen nun die ersten Hands-On-Berichte zum iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max auf.

Hands-On: iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max

Im Vorfeld des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max Vorverkaufsstarts hat Apple ausgewählten Journalisten die Möglichkeiten gegeben, sich einen ersten Eindruck zu den neuen Geräten zu verschaffen. Das Embargo für die ersten Hands-On-Berichte ist in der Nacht zu heute gefallen und so tauchen die ersten Hands-On-Videos und Eindrücke auf.

The Verge berichtet beispielsweise, dass das 5,4 Zoll iPhone 12 mini ungewohnt kompakt für ein 2020-Smartphone. Das Gerät liegt gut in der Nacht und iOS skaliert die Darstellung gut auf das 5,4 Zoll Display. Das iPhone 12 Pro Max hingegen ist das „Surfbrett unter den Smartphones“, genau wie die bisherigen Plus oder Max-Modelle. Es wirkt aber nicht zu schwer. Als etwas schade wird empfunden, dass Apple trotz der Displaygröße keine Multitasking ermöglicht.

Engadget betont ebenso, dass das iPhone 12 Pro Max ziemlich groß ist. Durch den Edelstahl-Rahmen fehlt sich dieses hochwertiger an als das iPhone 12 mini (Alu-Rahmen). Das Mini liegt gut in der Hand und lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen.

CNET ist der Meinung, dass das iPhone 12 mini ein erstaunliches Gesamtpaket bietet, da Apple „alle“ Funktionen der 12-Familie in einem sehr kompakten Gehäuse unterbringt.

Hands-On-Videos

iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max lassen sich ab heute 14:00 Uhr offiziell bestellen. Der Verkaufsstart findet am 13. November statt. Mit den längeren Reviews zu den beiden neuen Modellen wird am kommenden Montag gerechnet.