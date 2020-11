Apple nutzt den heutigen Vorverkaufsstart des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max, um zwei Neuzugänge auf Apple Arcade zu begrüßen. Ab sofort stehen „Reigns: Beyond“ & „All of You“ für Abonnenten des Spiele-Abo-Services zur Verfügung.

„Reigns: Beyond“ & „All of You“ starten auf Apple Arcade

„Reigns: Beyond“ & „All of You“ sind ab sofort auf Apple Arcade verfügbar. „Reigns: Beyond“ stammt von den amerikanischen Spiele-Entwicklern von Devolver Digital. Als Frontmann einer intergalaktischen Indie-Rockband steigen Apple Arcade-Gamer zu den Sternen auf und reisen von Planet zu Planet und von Gig zu Gig, um Ruhm und Reichtum zu erlangen.

„All of You“ wurde von Alike Studios entwickelt. All of You ist ein liebevoll gestaltetes, visuelles Rätselspiel, bei dem man einer tollpatschigen Henne auf der Suche nach Ihren vermissten Küken helfen muss. Dabei erkundet man spannende Orte und lernt spaßige Charaktere kennen.

Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ kommt bald

Auch einen kleinen Ausblick haben wir für euch. Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ ist bald auf Apple Arcade erhältlich.

Zombie Rollerz-Pinball Heroes ist ein Spiel, das Classic Pinball und Tower Defense miteinander kombiniert. Wählt einen Helden aus und steigt in das Pinbal-Geschehen ein, um eine sich ständig verändernde Welt zu erkunden. Ihr müsst der Zombieplage einen Schritt voraus sein und euch durch Horden von Zombies kämpfen, bevor ihr euch am Ende jedes Laufs einem einzigartigen Zombie-Boss stellen müsst.

Weitere Updates

Darüberhinaus wurden Updates für zwei weitere Apple Arcade Spiele veröffentlicht. So gibt es für Card of Darkness sowie Towers of Everland eine Aktualisierung.