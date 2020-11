Nachdem wir euch vor ein paar Tagen bereits darauf aufmerksam gemacht hatten, dass die Apple TV-App zum Verkaufsstart direkt auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein werden, wird nun bekannt, dass auch die Sky Ticket App zum Start der neuen Konsolen-Generatoren erhältlich sein wird.

Sky Ticket zum Verkaufsstart auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar

Next-Generation-Gaming trifft auf Sky Ticket. Gute Nachrichten für alle Gaming- und Entertainment-Fans: Sky Ticket ist direkt ab Verkaufsstart in Deutschland auf den brandneuen Next-Generation-Spielekonsolen Xbox Series X und Xbox Series S (10. November) sowie PlayStation 5 (19. November) verfügbar. Damit habt ihr über die neuen Konsolen Zugriff auf exklusives Entertainment und den besten Live-Sport in HD-Qualität und ohne Vertragsbindung.







Sky Ticket Kunden haben ganz einfach die Möglichkeit, ihre Xbox Series X, ihre Xbox Series S oder ihre PlayStation 5 zu ihrer persönlichen Sky Ticket Geräteliste hinzuzufügen: Einfach in der Sky Ticket App auf der jeweiligen Konsole einloggen, fertig. Die Geräteliste lässt sich in der App unter „Mein Account“ verwalten. Kunden können flexibel bis zu fünf Geräte parallel anmelden.

Sport und Entertainment

Sportfans streamen mit Sky Ticket bereits ab 9,99 Euro im Monat den besten Live-Sport. Im November dürfen sich Fußballfans auf Highlights wie das Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München, den Premier-League-Kracher Manchester City gegen Liverpool, sowie weitere Gruppenspiele der UEFA Champions League freuen. Die Formel 1 gastiert in der Türkei und in Bahrain und die Tenniselite trifft sich zu den Rolex Paris Masters und Nitto ATP Finals in London.

Mit dem Sky Entertainment & Cinema Ticket (14,99 Euro/Monat) streamen Film- und Serienfans im November etwa brandneue Sky Originals wie „Hausen“ und „The Third Day“, exklusive HBO-Serien wie „The Undoing“ und „Lovecraft Country“, politische Dramaserien wie „The Comey Rule“, sowie aktuelle Blockbuster wie „Bad Boys For Life“, „Terminator; Dark Fate“ und „Jojo Rabbit“ zur Wahl.