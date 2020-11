Vergangene Woche hat Apple die Einladungen für seine November-Keynote verschickt. Das Event findet am kommenden Dienstag (10. November 2020) statt. Nachdem Apple im September und Oktober die Apple Watch 6, Apple Watch SE, das iPad 8, das iPad Air 4, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max vorgestellt hat, geht es in Kürze mit neuen Macs weiter. Die Keynote startet pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wir begleiten die Keynote mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple November Keynote

In diesem Herbst geht es Schlag auf Schlag. Die letzte Apple Keynote liegt erst wenige Wochen zurück und schon geht es mit dem nächsten Apple Event weiter. Aufgrund der COVID-19 Pandemie findet dieses erneut als Online-Event statt.

Neue Macs in Anmarsch

In den letzten Tagen gab es bereits einige Gerüchte, welche Neuheiten uns in Kürze erwarten. Kurzum: Wir rechnen in erster Linie mit neuen Macs. Dabei wird Apple die ersten Macs mit Apple Silicon ankündigt. Der Hersteller aus Cupertino dreht Intel den Rücken zu und verwendet zukünftig eigene Prozessoren. Es heißt, dass das 13 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie das 13 Zoll MacBook Air den Anfang machen werden.

Darüberhinaus wird Apple das Event nutzen, um die finale Freigabe von macOS Big Sur ankündigen. AirTags, AirPods Studie und eine neue AppleTV-Generation könnte ebenso Bestandteil des Events sein.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.