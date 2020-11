Apple Pay wächst weiter und entwickelt sich zu einem der wichtigsten Player auf dem Markt für mobile Zahlungen. Wie Loup Ventures feststellt, haben mittlerweile weltweit 51 Prozent aller iPhone-Nutzer Apple Pay auf ihren Geräten aktiviert, was 507 Millionen iPhones entspricht. Zudem steigt die Zahl der Einzelhändler und Banken, die Apple Pay unterstützen, im Jahresvergleich um 20 Prozent.

Apple Pay auf Erfolgskurs

Apple Pay ist ein wichtiger Bestandteil von Apples ständig wachsendem Servicebereich und wird immer beliebter. Die Analysten von Loup Ventures haben sich das mobile Zahlungssystem genauer angeschaut und im Zusammenhang mit den vergangenen Quartalszahlen von Apple gestellt. Dabei zeigte sich, dass der Zahlungsdienst auf Erfolgskurs ist.

Anhand von Umfragen sowie Wachstumsdaten von Transaktionen, Standorten und Bankdaten schätzen die Analysten, dass auf 507 Millionen iPhones (51 Prozent der globalen iPhone-Nutzer) Apple Pay aktiviert ist, gegenüber 441 Millionen im September 2019. Somit konnte Apple ein geschätztes jährliches Wachstum von 15 Prozent verbuchen.

Der Anstieg der kontaktlosen Zahlungsmethode ist zum einen auf den starken Expansionskurs von Apple Pay zurückzuführen, zum anderen sorgt das gestiegene Hygienebewusstsein der Nutzer für eine größere Akzeptanz. COVID-19 hat die persönliche Hygiene für viele Menschen in den Vordergrund gestellt, und dazu gehört auch die Art und Weise, wie wir für Waren und Dienstleistungen bezahlen. Viele Einzelhändler bevorzugen es, dass kontaktlose Zahlungen anstelle des Umgangs mit Bargeld verwendet werden, um die Möglichkeiten zur Verbreitung von COVID-19 zu verringern.

Wie Gene Munster von Loup Ventures anmerkt, erfasst die Statistik des Nutzerwachstums nicht die Daten der Apple Pay-Transaktionen, die nach seinen Schätzungen „in den letzten sechs Monaten um mehr als 30 Prozent gestiegen sind“.

Was die Frage betrifft, wo diese Nutzer von Apple Pay die Zahlungsplattform nutzen können, so kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass immer mehr Händler und Banken den Service unterstützen. So steigt die Zahl der Einzelhändler und Banken, die Apple Pay unterstützen, im Jahresvergleich um 20 Prozent.