Google will mit seinem Cloud-Gaming-Dienst Stadia so viele Spieler wie möglich erreichen, weswegen das Unternehmen von Anfang an auch auf eine Webbrowser-Lösung setzte. Diese funktioniert jedoch nicht mit der mobilen Version von Safari. Eine Drittanbieter-Browser-App namens Stadium brachte Stadia dennoch auf iOS und iPadOS, nur um kurz nach der Veröffentlichung wieder den App Store verlassen zu müssen. Nun ist die hilfreiche App wieder da und kann im App Store geladen werden.

Workaround bringt Google Stadia auf das iPhone

Streaming-Spiele haben es nicht leicht im App Store. Sowohl Microsofts xCloud als auch Nvidias GeForce NOW sowie Google Stadia scheiterten an Apples App Store Regelwerk. Deswegen arbeiten die Unternehmen derzeit an einer Lösung, ihre Angebote über Safari anzubieten. Man sollte meinen, dass Google hier die Nase vorne hat, da Stadia ohnehin mit einigen Web-Browsern kompatibel ist. Zudem wäre das WebKit in iOS 14 durchaus in der Lage Stadia-Spiele zu Streamen.

Google hat bisher seinen Vorteil jedoch nicht genutzt. Stattdessen war der Entwickler Zachary Knox eingesprungen und veröffentlichte die Drittanbieter-Browser-App Stadium, die Stadia-Spiele auf iOS 14 und iPadOS 14 streamen konnte. Die App musste jedoch wieder den App Store verlassen. Der Grund war nicht etwa die Möglichkeit der Nutzung von Stadia. Wie Knox erklärte, hatte Apple Einwände dagegen, dass die App „WebKit mit nativen APIs erweitert, um eine Verbindung mit Bluetooth herzustellen“. Dadurch konnte die App Bluetooth-Controller mit Stadia verbinden.

Nun hat Knox bekannt gegeben, dass Stadium mit Version 1.2 wieder im App Store erhältlich ist. Damit Apple die Version freigibt, musste er jedoch einige Änderungen, die die Verbindung mit Bluetooth betreffen, vornehmen. Anstatt verschiedene iOS-APIs auf eine Art und Weise zu verbinden, mit der Apple Probleme hatte, verwendet Stadium jetzt einen benutzerdefinierten Benutzer-Agent, um Stadia zum Laufen zu bringen, was in der aktuellen Version nicht immer reibungslos funktioniert. Knox arbeitet jedoch bereits an der nächsten Version, die hoffentlich eine Verbesserung mit sich bringt.