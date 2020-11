Meross hat in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche HomeKit-Produkte auf den Markt gebracht, so dass das Unternehmen mittlerweile auf ein beachtliches HomeKit-Portfolio blickt. Spannend ist neben dem HomeKit-Garagentoröffner auch der 10m LightStrip. Nun präsentiert Meross eine neue HomeKit-Doppelsteckdose und HomeKit-Nachttischlampe.

Meross: HomeKit-Doppelsteckdose und -Nachttischlampe sind da

Ab sofort lassen sich eine Homekit-Doppelsteckdose und eine neue HomeKit-Nachttischlampe von Meross bestellen. Die genannten Geräte sind dabei nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel.

Die Doppelsteckdose ist eine „klassische“ 2-in-1 Steckdose für den Innenbereich, die ihr per Apple Home-App, mit einer HomeKit-kompatiblen App oder Siri steuern könnt. Natürlich könnt ihr diese auch in Automechanismen, Zeitplänen, Regeln etc. einbinden.

Die HomeKit-Nachttischlampe bietet 16 Millionen Farben so dass ihr Warmweiß / Kaltweiß (2700K ~ 6500K) und verschiedene RGB-Farben nach Belieben einstellen könnt. Neben der klassischen HomeKit-Bedienung, könnt ihr die Nachttischlampe auch über eine Touch-Fläche direkt an der Lampe bedienen.

Sowohl die Doppelsteckdose (Doppelpack) als auch die Nachttischlampe werden zum Preis von 49,99 Euro angeboten. Allerdings gibt es derzeit 15 Prozent Einführungs-Rabatt, so dass ihr nur 42,49 Euro bezahlen müsst. Den Rabatt-Coupon könnt ihr auf der jeweiligen Produktseite auf Amazon aktivieren. Den reduzierten Preis seht ihr dann während des Bestellprozess.

