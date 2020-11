Video-Streaming-Dienste bringen viele Vorteile mit sich. Einer dieser Vorteile startet heute Amazon auch in Deutschland. Mit Watch Party erhält Prime Video eine neue Funktion, mit der Zuschauer an verschiedenen Orten gemeinsam einen Film oder eine Serie erleben können.

Watch Party bei Amazon Prime Video

Amazons Watch Party folgt einem neuen Trend. So finden sich bereits viele Film- und Serien-Fans auf Distanz zusammen und organisieren die gleichnamigen „Watch Partys“, bei denen das gemeinsame Streamen von Serien und Filmen auf dem Programm steht. Hierbei streamt jeder zu Hause den gleichen Titel, um diesen gemeinsam zu schauen, auch wenn die Zuschauer physisch getrennt sind.

Amazon will das „Social Viewing“-Erlebnis weiter verbessern und erlaubt es Nutzern mit Watch Party gemeinsam Inhalte von verschiedenen Benutzer-Konten zu schauen. Der Clou ist hierbei, dass die Wiedergabe automatisch synchronisiert erfolgt, so dass die Zuschauer nicht darauf achten müssen zum gleichen Zeitpunkt die Wiedergabetaste zu drücken, wobei für die obligatorische Toilettenpause eine gemeinsame Unterbrechung eingelegt werden kann. Abgerundet wird das System mit einem Chat, der neben dem Wiedergabefenster angezeigt wird.

Die Watch Party wird von der Person geleitet, die alle anderen dazu eingeladen hat. Dabei können bis zu 100 Personen an dem gemeinsamen Erlebnis teilnehmen. Alle Zuschauer benötigen eine Mitgliedschaft von Prime. Internationale Watch Partys sind nicht möglich. Das heißt ihr benötigt eine Prime-Mitgliedschaft im selben Land wie der Gastgeber.

In den USA bietet Amazon Watch Party für Prime Video bereits seit dem Sommer 2020 an, wo es ebenfalls von Disney+ ein vergleichbares Angebot gibt. Ab heute ist die gesellige Funktion von Amazon auch in Deutschland verfügbar.

So startet ihr eine Watch Party

Die Amazon Watch Party findet bisher nur in einem Webbrowser am Computer statt, wobei Safari leider noch nicht unterstützt wird. Auch Geräte wie Fire TV, Smart TV, Spielekonsolen oder Smartphone-Apps werden zumindest momentan noch nicht unterstützt. Ob ein Film oder eine Serie für eine Watch Party geeignet ist, erkennt ihr an einem speziellen Symbol in den Details des Titels.

Hier eine Anleitung von Amazon, die den Start einer Watch Party erklärt:

Suchen Sie sich einen Film oder eine Serie aus.

Klicken Sie auf dem Bildschirm auf das Watch Party Symbol, um sich die Filme anzeigen zu lassen. Sie finden es in der Episodenliste für TV-Shows. Geben Sie Ihren Namen ein.

Wählen Sie den Namen aus, den Sie beim Chatten verwenden möchten. Erstellen Sie Ihre Watch Party. Laden Sie Ihre Freunde ein.

Teilen Sie Ihren Watch Party-Link mit bis zu 100 Personen. Ihre Freunde können beitreten, indem Sie auf ihren Link klicken. Fangen Sie an zu schauen und zu chatten!

Sobald alle bereit sind, starten Sie Ihre Watch Party. Der Host kann den Inhalt abspielen, pausieren, überspringen und die Gruppe durchsuchen.

Interesse an der Amazon Video Watch Party? Dann findet ihr hier alle weiteren Infos.