Nachdem wir Ende letzter Woche bereits die ersten Hands-On-Videos zum iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max zu Gesicht bekommen haben, gibt es nun die ersten Reviews. Im Vorfeld des Verkaufsstart der beiden Geräte am kommenden Freitag hat Apple ausgewählten Medienvertretern, YouTubern, Influencern etc. ein Testgerät zur Verfügung gestellt. Soeben ist das Presseembargo gefallen und die Reviews sind online. Seit letzter Woche Freitag könnt ihr das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max vorbestellen. Der Verkaufsstart wird kommenden Freitag gefeiert.

Reviews sind da: iPhone 12 mini & 12 Pro Max

Die ersten Reviews zum 5,4 Zoll iPhone 12 mini und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max sind da. Nachdem der Verkaufsstart des iPhone 12 und iPhone 12 Pro im vergangenen Monat bereits stattfand (hier unser iPhone 12 Pro Test), geht ein kürze mit den anderen beiden Mitgliedern der iPhone 12 Familie weiter. Wir haben uns ein wenig umgeblickt und euch verschiedene Reviews zusammengetragen. Wenn man sich die Zusammenfassung der verschiedenen Reviews anguckt, so ist fast immer die Rede davon, dass das iPhone 12 Pro Max eine fantastische Kamera an Bord hat und. Zudem wir das Display und die Akkulaufzeit gelobt. Beim iPhone 12 mini empfinden die Tester das kompakte Design als ansprechend. Dabei verzichtet das iPhone 12 mini nicht auf die Leistungswerte der anderen Modelle.

The Verge spricht im Hinblick auf das iPhone 12 Pro Max von der „besten Smartphone-Kamera“. So heißt es unter anderem

Alles in allem bedeutet die Kombination aus größerem Sensor, schnellerem Objektiv, verbesserter Stabilisierung, LIDAR und Rechenleistung, dass das iPhone 12 Pro Max über die beste Smartphone-Kamera verfügt, die ich je verwendet habe – es liefert großartige, farbenfrohe Fotos mit hervorragenden Details bei Beleuchtungssituationen, in denen andere Telefone Probleme haben. Wir haben gesehen, dass Android-Handyhersteller wie Samsung und Huawei in diesem Jahr viel größere Sensoren mit einer Vielzahl komplizierter Techniken verwenden, um sie zum Laufen zu bringen, aber Apples Ansatz, einen moderaten Sensorgrößensprung mit dem Fokus auf eine verbesserte Verarbeitung zu kombinieren, hat es an der Spitze gehalten. Ich bin fasziniert von Apples neuem ProRAW-Format, das die Bearbeitungsflexibilität von RAW-Bildern von diesem Sensor bei der Verarbeitung von Smart HDR verspricht. Apple ProRAW ist jedoch noch nicht verfügbar, daher müssen wir warten.

Zum iPhone 12 mini heißt es von The Verge zum Beispiel

Das iPhone 12 mini fühlt sich wie das erste iPhone seit langer Zeit an welches ein anderes Ziel verfolgt. Es wurde um die menschliche Hand und echte Taschen entworfen. Es ist ein Objekt, das nicht darauf abzielt, an anderen Smartphones (die derzeit größtenteils groß sind) gemessen zu werden, sondern einfach als Objekt, das Nutzer in der Hand halten müssen. Man beurteilen einen Dosenöffner oder was auch immer danach, ob er leicht zu greifen ist oder ob er in die Hand passt. Es ist an der Zeit, dass wir auch wieder Smartphones auf diese Weise beurteilen.

TechCrunch schreibt zum iPhone 12 Pro Max

Das iPhone 12 Pro Max ist wahrscheinlich das am einfachsten zu testende neue iPhone 12-Modell. Es ist riesig und hat eine wirklich, wirklich großartige Kamera. Wahrscheinlich eine der besten Kameras in einem Smartphone, wenn nicht die beste. Für diejenigen unter euch, die bereits von einem iPhone „Max“ – oder „Plus“ -Modell kommen, ist dies ein Kinderspiel. Hol es dir, es ist fantastisch. Es bietet alles, was Apple in diesem Jahr zu bieten hat, und ist sogar etwas kleiner als das iPhone 11 Pro Max.

Der Spiegel schreibt zum iPhone 12 mini & 12 Pro Max unter anderem

Wen man eine Weile das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max benutzt hat, wirken iPhone 12 und 12 Pro schon fast langweilig, aber das täuscht. Tatsächlich runden die beiden Extrem-iPhones Apples Angebot gekonnt nach oben und unten ab. Wer sich schon lange nach einem kleineren, handlicheren Apple-Handy gesehnt hat, wird seine Wünsche mit dem iPhone 12 Mini erfüllt sehen. Ein iPhone 11 wäre zwar 120 Euro billiger, ist aber in allen Aspekten weniger leistungsfähig. Das iPhone SE hingegen ist immer noch eine gute Alternative für alle, die auf’s Geld achten.

Video-Reviews



