Im Laufe des heutigen Tages ist nicht nur das Presseembargo zum neuen iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max gefallen, Apple hat Journalisten im Vorfeld auch ein MagSafe Duo Ladegerät mit an die Hand gegeben. Auch zu diesem liegen nun die ersten Reviews vor.

Seit vergangener Woche ist das MagSafe Duo Ladegerät im Apple Online Store gelistet. Bestellen kann man den Zubehör-Artikel nicht nicht. Aktuell ist dieser mit „bald erhältlich“ gekennzeichnet. Die Tatsache, dass Apple das Gerät bereits an Journalisten verteilt hat, impliziert, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Kunden das MagSafe Duo Ladegerät bestellen können.

Matthew Panzarino vom TechCrunch bringt es kurz und knapp auf den Punkt. Das MagSafe Duo Ladegerät ist nützlich aber teuer. Hierzulande verlangt Apple satte 145,20 Euro für das Ladegerät. Zu berücksichtigen gilt, dass kein Netzteil im Lieferumfang inbegriffen ist. Allerdings ist ein USB-C auf Lightning-Kabel (1 Meter) an Bord.

I really like the MagSafe Duo’s size, and it charges the iPhone 12 just as fast as the standalone MagSafe charger, even when you’re charging a Watch at the same time. But the price is tough to swallow. pic.twitter.com/KvuMLzjMJn

