Gerüchte zu den sogenannten Apple AirTags gibt es bereits seit vergangenem Jahr. Sie tauchen regelmäßig auf und wieder ab. Kurz vor der heutigen „One more thing“-Keynote zeigt sich ein Zubehörteil, welches zu den AirTags gehören soll. Genau genommen, ist auf dem Foto ein Schlüsselanhänger zu sehen, der angeblich dafür bestimmt ist, die AirTags aufzunehmen und am Schlüsselbund zu befestigen.

Bei den AirTags soll es sich um einen sogenannten Smart Finder handeln, der euch dabei helfen soll, verlorene oder gestohlene Gegenstände wiederzufinden. Den Gerüchten zufolge setzt Apple dabei auf Bluetooth und die Ultrabreitband-Technologie, die in Form des U1-Chip unter anderem im iPhone 12 (Pro) und iPhone 11 (Pro) verbaut ist.

Kurz vor dem heutigen Event zeigt sich nun ein Zubehörteil zu den AirTags. Es handelt sich um einen Schlüsselanhänger, der über eine kleine Ledertasche verfügt, die die AirTags beherbergen kann. So lassen sich die AirTags an einem Schlüsselbund oder einem sonstigen Gegenstand befestigen.

Der Leaker @choco_bit, der das Foto auf Twitter geteilt und der in der Vergangenheit für akkurate Leaks gesorgt hat, hält das passende Apple Patent zum Schlüsselanhänger bereit und gibt gleichzeitig zu bedenken, dass man das Foto mit einer gesunden Skepsis betrachten sollte, da solch Zubehör ziemlich einfach in China reproduziert werden kann.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

