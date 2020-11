Die „One more thing“-Keynote liegt hinter uns und Apple hat bereits die Aufzeichnung als Video auf YouTube veröffentlicht. Darüberhinaus steht das im Rahmen des Events gezeigte „Behind the Mac – Greatness“-Video zur Ansicht bereit.

Apple Event — November 10

In Zeiten der aktuellen Gesundheitskrise lädt Apple zum Online-Event und hat die Keynote komplett im Vorfeld aufgezeichnet. Da ist es ein Leichtes nach dem Event kurz auf den Knopf zu drücken, um die Aufzeichnung auf YouTube für Jedermann bereit zu stellen. Gesagt, getan. Falls ihr das Event verpasst habt, könnt ihr euch die knapp 49-minütige Keynote noch einmal angucken.

„Behind the Mac – Greatness“-Video

Im Rahmen des Events hat Apple verschiedene Video gezeigt. Das Video „Behind the Mac – Greatness“ steht ab sofort bei YouTube zur Ansicht bereit.

Dieser Film feiert die brillanten Köpfe, die hinter dem Mac Großartiges produzieren – Kendrick Lamar, Gloria Steinem, Billie Eilish, RuPaul, Tarana Burke, Spike Lee, Stephen Colbert, Takashi Murakami und Saul Perlmutter.

In dem Clip ist der Song „Take Back The Power“ von Raury zu hören.