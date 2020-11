Die „Get a Mac“ bzw. „Mac vs. PC“-Kampagne von Apple hat im Rahmen der heutigen „One more thing“-Keynote ein unerwartetes Comeback gefeiert.

Apple hat den Ausklang des heutigen Mac-Events genutzt, um die „Get a Mac“-Kampagne wieder aufleben zu lassen. Nachdem sich Apple CEO Tim Cook bereits verabschiedet hatte, gab es noch einen kurzen Clip zu bestaunen.

In den 2000er Jahren hatte Apple die „Mac vs. PC“-Kampagne ins Leben gerufen, um den Mac zu bewerben. Dabei verkörperte Justin Long den coolen Mac und John Hodgman den altbackenen PC. Nun feiert PC ein kurzes Comeback. Den Clip möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Moment, Moment. Warte. Eine Sache noch. Hi, ich bin PC. Ist es Zeit für Fragen? Gut. Ich. habe eine. Warum diese Fortschritte? Worin legt der Sinn? Ihr seid so ruhig. Ich bin eine Maschine. Das ist meine Lüftung. Warum eine längere Akkulaufzeit? Schließ mich einfach am Strom an. Schnell? Ich bin schnell. Schau es Dir an. Ich habe es nach wie vor drauf. Okay, mein Akku ist fast leer, ich muss ans Stromnetz.