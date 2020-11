Apple November Keynote im Live Ticker / Live Stream. Es ist soweit, nachdem wir in den letzten Wochen bereits neue iPhones, iPads und Apple Watch Modelle erlebt haben, geht es am heutigen Abend mit der Mac-Familie weiter. Welche Produkte der Hersteller heute im Detail ankündigen wird, erleben wir ab 19:00 Uhr. Unser Live Ticker startet um 18:30 Uhr. Der Apple Online Store wurde bereits vom Netz genommen.

„Apple Silicon Mac“: Apple November-Keynote im Live Ticker / Live Stream

Nur noch wenige Augenblicke trennen uns von der Apple November Keynote. Apple wird den heutigen Abend nutzen, um neue Apple Silicon Macs vorzustellen. Laut Gerüchteküche wird der Herstelle ein neues 13 Zoll MacBook Pro, ein neues 16 Zoll MacBook Pro sowie ein neues 13 Zoll MacBook Air ankündigen. Was es darüberhinaus noch zu bestaunen gibt, bleibt abzuwarten. Hier denken wir unter anderem an die AirTags, AppleTV und die AirPods Studio. Zudem dürfte die finale Freigabe von macOS Big Sur bekannt gegeben werden. Dies wird sich allerdings in den kommenden Stunden ersten zeigen.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird.