Seit Frühjahr dieses Jahres ist bekannt, dass Apple die Comedy-Serie „The Shrink Next Door“ in Auftrag geben hat. Diese ist mit Will Ferrell und Paul Rudd bereits namhaft besetzt. Nun stößt Kathryn Hahn zur Besetzung.

„The Shrink Next Door“: Kathryn Hahn ist an Bord

Kathryn Hahn wird gemeinsam mit Will Ferell und Paul Rudd bei der Apple Original-Serie „The Shrink Next Door“ mitspielen. Diese basiert auf dem gleichnamigen Podcast von Wonder.

Die Comedy-Serie basiert auf den realen Lebensgeschichten des „Psychiaters der Stars“ Dr. Isaac „Ike“ Herschkopf, der in der kommenden Serie von Paul Rudd gespielt wird. Will Ferrell wird die Rolle von Herschkopfs langjährigen Patient, Martin „Marty“ Merkowitz, übernehmen. Die Serie untersucht, wie sich eine scheinbar normale Arzt-Patient-Dynamik in eine beispiellose ausbeuterische Beziehung verwandelt, die mit Manipulationen, Machtübernahmen und Funktionsstörungen vom Feinsten gefüllt ist.

Wie Deadline berichtet, wird Kathryn Hahn Martys jüngere Schwester Phillis spielen. Die Serie wird von Michael Showalter (The Big Sick) inszeniert und basiert auf einem Drehbuch der WGA-Preisträgerin Georgia Pritchett (Succession, Veep).

Bislang ist unklar, wann „The Shrink Next Door“ seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird.