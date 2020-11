Neues 13 Zoll MacBook Pro mit M1-Chip (Apple Silicon) ist da (hier im Apple Online Store). Apple hat den heutigen Abend genutzt, um die nächste Generation des Mac vorzustellen. Dazu gehört neben einem neuen MacBook Air und Mac mini auch ein neues 13 Zoll MacBook Pro. Die drei genannten Macs setzen allesamt auf den neuen M1-Chip.

13 Zoll MacBook Pro 2020 ist da – M1-Chip an Bord

Der Der M1 ist laut Apple der bei weitem leistungsstärkste Chip, den der Hersteller je entwickelt hat, und er verändert das Erlebnis mit dem Mac.

Mit dem M1 Chip und Big Sur wird das 13 Zoll MacBook Pro noch leistungsstärker und noch besser für den professionellen Einsatz. Die 8-Core CPU ist zusammen mit dem aktiven Kühlsystem des MacBook Pro bis zu 2,8-mal schneller als die vorherige Generation und liefert eine bahnbrechende Performance für das Kompilieren von Code, Umcodieren von Video und Bearbeiten von hochauflösenden Fotos und mehr. Die 8-Core GPU ist bis zu 5-mal schneller und liefert eine flüssige Grafikperformance, ob für die Entwicklung grafikintensiver Games oder eines neuen Produkts.

Mit dem M1 ist das 13 Zoll MacBook Pro bis zu 3-mal schneller als der meistverkaufte Windows Laptop seiner Klasse. ML ist bis zu 11-mal schneller und für Aufgaben mit maschinellem Lernen auf dem Gerät, die die Neural Engine nutzen, ist das neue 13 Zoll MacBook Pro jetzt das schnellste kompakte Pro Notebook der Welt. Mit bis zu 17 Stunden drahtlosem Surfen im Internet und beeindruckenden 20 Stunden Videowiedergabe liefert das MacBook Pro eine bis zu doppelt so lange Batterielaufzeit im Vergleich zur vorherigen Generation. Das ist die längste Batterielaufzeit, die ein Mac je hatte.

Verglichen mit der vorherigen Generation kann das 13 Zoll MacBook Pro mit der Power des M1:

Code in Xcode bis zu 2,8.mal schneller kompilieren.

Einen komplexen 3D Titel in Final Cut Pro bis zu 5-mal schneller rendern.

Nahtlos komplexe Szenen in Unity Editor bis zu 3,5-mal schneller entwerfen.

Aufgaben für maschinelles Lernen in Create ML bis zu 11-mal schneller ausführen.

Beats, Instrumente und Gesang in einer Aufnahme in djay Pro AI in Echtzeit isolieren, durch die großartige Leistung der Neural Engine.

8K ProRes Video in DaVinci Resolve in voller Qualität wiedergeben, ohne einzelne Bilder zu überspringen.

Mit einer Ladung bis zu 4-mal so viel Code kompilieren, durch die bahnbrechende Leistung pro Watt des M1 Chips.

Darüberhinaus hat Apple dem neuen 13 Zoll MacBook Pro noch weitere Verbesserungen verpasst. Zu den weiteren neuen Features des 13″ MacBook Pro gehören Mikrofone in Studioqualität für kristallklare Aufnahmen und Anrufe und der neueste Apple Bildsignalprozessor (ISP) für die Kamera im M1 Chip, der bei Videoanrufen schärfere Bilder und mehr Details in dunklen und hellen Bereichen ermöglicht. Das neue MacBook Pro liefert außerdem branchenführende Sicherheit mit der Secure Enclave im M1 und Touch ID. Es hat zwei Thunderbolt Anschlüsse mit USB 4 Unterstützung, um mehr Peripheriegeräte anzuschließen als je zuvor, darunter das Apple Pro Display XDR in voller 6K Auflösung.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue 13 Zoll MacBook Pro lässt sich ab sofort über den Apple Online Store zum Preis ab 1.412,45 Euro bestellen. Das Gerät wird ab nächster Woche bei Kunden eintreffen und in ausgewählten Apple Stores sowie bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.