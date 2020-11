Bereits im Juni kündigte Apple zur WWDC an, dass man Intel den Rücken kehren und zukünftig auf Apple Silicon für die Mac-Familie setzen wird. Heute läutete Apple mit dem neuen Mac mini (hier im Apple Online Store) und den neuen MacBooks (hier im Apple Online Store) die nächste Generation des Mac ein. Dabei war der Mac mini eine kleine Überraschung, so haben die meisten Experten lediglich mit einer neuen Runde MacBooks gerechnet. Dabei kann sich der neue Mac mini durchaus sehen lassen.

Power im Mini-Format

Den Mac mini kennen wir als vielseitigen Desktop-Computer von Apple, zu einem günstigen Preis. Dem Motto bleibt sich Apple treu und spendiert dem kompakten Desktop-Computer eine große Portion Power.

Dank dem neuen M1 bietet der Mac mini eine beeindruckende Performance und neue Funktionen. Der M1 hat eine 8-Core CPU mit bis zu 3-mal schnellerer Leistung als bei der vorherigen Generation und beschleunigt anspruchsvolle Workloads spürbar, vom Kompilieren einer Million Zeilen von Code bis hin zum Erstellen von großen Musikprojekten mit mehreren Spuren.

Eine 8-Core GPU liefert eine beeindruckende, bis zu 6-mal höhere Grafik­performance, mit der der Mac mini anspruchsvolle Aufgaben wie komplexes 3D Rendering ganz einfach erledigt. Aufgaben für maschinelles Lernen machen auch einen großen Sprung im Vergleich zur vorherigen Generation – mit einer bis zu 15-mal schnelleren Performance.

Das alles wird in die gewohnt kompakte Form untergebracht. Verglichen mit dem meistverkauften Windows Desktop-Computer in dieser Preisklasse ist der Mac mini nur ein Zehntel so groß und liefert eine bis zu 5-mal schnellere Performance.

Verglichen mit der vorherigen Generation kann der Mac mini mit der Power des M1: