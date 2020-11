Noch listet Apple das MagSafe Duo Ladegerät im Apple Online Store als „bald verfügbar“. Dies könnte sich jedoch in Kürze ändern. Die behördliche Zulassung in den USA hat Apple nun für das MagSafe Duo Ladegerät von der Federal Communications Commission (FCC) erhalten.

FCC erteilt Zulassung für MagSafe Duo Ladegerät

Apple hat in den USA die Zulassung für das MagSafe Duo Ladegerät von der FCC erhalten. Die FCC regelt als unabhängige Behörde und en USA die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel und ist zudem für Kommunikationsgeräte wie Computer oder Fernseher zuständig.

In dem Antrag ist die Rede von einem „Zwei-Spulen-Ladegerät“ und der Modellnummer A2458. Zudem sind Fotos, Dokumente, Benutzerhandbücher etc. pp. aufgeführt.

Das MagSafe Duo Ladegerät wurde im September gemeinsam mit dem iPhone 12 (Pro) vorgestellt. Von Anfang an sprach Apple davon, dass das Produkt „später“ in den Handel gelangt. Nun scheint der Verkaufsstart unmittelbar bevorzustehen. Ausgewählten Medienvertretern hatte Apple bereits ein MagSafe Duo Ladegerät zu Testzwecken mit an die Hand gegeben. Neben den USA hat das MagSafe Duo Ladegerät auch in weiteren Ländern, z.B. in Südkorea, seine Zulassung erhalten.