Sonos hat soeben seiner Sonos S2 App ein Update verpasst, das sich in erster Linie an Besitzer von Sonos Arc richtet. Im Gepäck ist der Support Multi-Channel-LPCM Surround Sound für die Soundbar.

Sonos S2: Update jetzt in Version 12.2 verfügbar

Ab sofort könnt ihr die Sonos S2-App in Version 12.2 aus dem App Store herunterladen. Während sich die Entwickler in den Release-Notes recht wortkarg zeigen und lediglich von Verbesserungen der Leistung und der Zuverlässigkeit sprechen, steckt noch ein wenig mehr in dem Update.

Das Update bietet Multi-Channel-LPCM Surround Sound durch eine eARC-Verbindung für Sonos Arc. Um diese Neuerung nutzen zu können, müsst ihr allerdings auch noch Sonos Arc über die Sons S2-App aktualisieren.

Darüberhinaus bietet die Sonos S2 App jetzt Support für folgende Sprachen: Türkisch, Russisch, Koreanisch und traditionelles Chinesisch (Hongkong und Taiwan).

