Sonos nimmt Anpassungen am sogenannte Sonos Trade Up Programm vor. Dieses heißt ab sofort nur noch „Sonos Upgrade Programm“ und bringt einige weitere Veränderungen mit sich. So erhaltet ihr unter anderem bis zu 30 Prozent Rabatt beim Kauf eines neuen Lautsprechers.

Sonos Upgrade Programm: bis zu 30 Prozent Rabatt auf Lautsprecher und Co.

Mit dem Sonos Upgrade Programm belohnt das Unternehmen langjährige Sonos Kunden mit der Option, ihr Sonos System zu Hause aufzurüsten oder zu erweitern. Kunden, die bereits einige der älteren Produkte nutzen, können nun die neuesten Sonos Speaker mit bis zu 30 Prozent Rabatt kaufen und so ihrem Setup hinzufügen. Auch die neue Sonos Arc wird von der Aktion umschlossen. Aber auch beim Kauf von Sonos Move könnt ihr auf diese Art und Weise sparen.

Besitzer eines Connect:AMP (Gen.2), Connect (Gen. 2), Play:1, Play:3, Play:5 (Gen. 2), Playbar und Playbase erhalten 15 Prozent Rabatt auf ein beliebiges Produkt zum regulären Preis auf der Sonos Webseite.

Besitzer von Connect:AMP (Gen. 1), Connect (Gen. 1) und Play:5 (Gen. 1) erhalten 30 Prozent auf ein beliebiges Produkt zum regulären Preis auf der Sonos Webseite. Solltet ihr über eine Sonos Bridge verfügen, so erhaltet ih 30 Prozent Rabatt auf Sonos Boost.

Der Rabatt kann einmal pro Produkt in Anspruch genommen werden.

Ihr könnt euch auf der Sonos-Webseite in ihrem Konto anmelden, um zu sehen, welche eurer Produkte für einen Upgrade-Rabatt in Frage kommen. Sobald ihr bestätigt, dass ihr ein Upgrade durchführen möchte, erhält euer Konto eine Rabattgutschrift. Das Guthaben kann sofort oder für einen zukünftigen Kauf verwendet werden und läuft nicht ab. Nutzer, die den Upgrade-Rabatt nutzen, können ihre älteren Sonos-Produkte genau wie bisher weiter verwenden. Weitere Informationen findet ihr unter https://www.sonos.com/de-de/upgrade.