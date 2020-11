Die vermutlich letzte Apple Keynote des Jahres liegt mit dem dem „One more thing“-Event hinter uns. So langsam aber sicher richtet sich der Blick Richtung Weihnachten. In rund sechs Wochen steht das Weihnachtsfest an. Zur Einstimmung hat Apple nun „Geschenke für Weihnachten“ als Empfehlung auf einer neu eingerichteten Webseite zusammengestellt.

Apple empfiehlt „Geschenke für Weihnachten“

Jahr für Jahr ruft Apple wenige Wochen vor Weihnachten eine neue Webseite ins Leben, ums sich für das Weihnachtsgeschäft zu wappnen. Ab sofort liegt die 2020er Version der Geschenke-Empfehlungen vor. Das Motto lautet: „Schenk etwas Wundervolles. Entdecke alle neuen Geschenke für Weihnachten. Und lass dir von einem Specialist bei der Auswahl helfen.“

In diesem Jahr stehen dabei unter anderem das iPhone 12, iPhone 12 Pro, MagSafe-Zubehör, iPhone SE, AirPods und AirPods Pro, Beats Flex, Apple Watch 6, Apple Watch SE, Apple Watch Armbänder, HomePod und HomePod mini, Apple TV 4K, iPad Pro, iPad Air, iPad 8, iPad-Zubehör, MacBook Air, iMac, MacBook Pro und Co. im Fokus. Aber auch iTunes. Guthabenkarten werden von Apple beworben.

Auch wenn noch ein paar Wochen bis Weihnachten vor uns liegen, solltet ihr bei dem ein oder anderen Produkte die Lieferzeiten im Auge behalten. Einige Produkte sind stark gefragt und es könnte mit einer pünktlichen Lieferzeit zu Weihnachten knapp werden.