Aufgrund der Corona-Pandemie hatte Apple die Besuche von Mitarbeitern in China zeitweise eingeschränkt. Wie The Information berichtet, ermutigt das Unternehmen nun seine Mitarbeiter dazu, wieder Geschäftsreisen in das Land zu unternehmen, wobei Apple einen verlockenden Anreiz bietet.

Bonuszahlungen für China-Aufenthalt

The Information weist darauf hin, dass sich US-Besucher in China bei ihrer Ankunft selbst isolieren müssen. Das schreckt unter anderem Apples Mitarbeiter in zweierlei Hinsicht ab. Erstens bedeutet die Quarantänezeit, dass Mitarbeiter länger als gewöhnlich von zu Hause weg sein müssen. Zweitens sind die Bedingungen, unter denen sie sich isolieren müssen, deutlich schlechter als in den 4- und 5-Sterne-Hotels, die normalerweise von Apple-Führungskräften genutzt werden.

Um neuen Infektionen vorzubeugen, verlangt die chinesische Regierung von den meisten Besuchern, die ins Land fliegen, dass sie direkt in ein Quarantäne-Hotel reisen, wo sie keine Ausflüge machen, keine Restaurantlieferungen und keinen Haushalts- oder Wäscheservice erhalten können. Apple-Mitarbeiter, die nach Shanghai reisen, warten den Aufenthalt in einem preisgünstigen Hotel ab, essen irischen Lammeintopf sowie im Wok gebratene Nudeln und waschen ihre Kleidung in der Badewanne, sagen Mitarbeiter, die sich mit den Modalitäten auskennen.

Apple hat die Besuche aus diesen Gründen für freiwillig erklärt, möchte aber die Mitarbeiter zur Zustimmung bewegen. Um die Besuche schmackhafter zu machen, hat Apple damit begonnen, eine tägliche Zusatzzahlung von bis zu 500 Dollar anzubieten, die sich zu einem Bonus in Höhe von 21.000 Dollar summieren kann, wenn ein Mitarbeiter mindestens sechs Wochen bleibt, was derzeit das Minimum für diese Reisen darstellt.