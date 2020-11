Der Fokus des gestrigen Apple-Events lag ausschließlich auf den neuen Macs (MacBook Air, 13 Zoll Macbook Pro und Mac mini). Allerdings findet sich eine weitere Neuerung im Apple Online Store wieder. Apple. bietet das Solo Loop– sowie das Sport-Armband für die Apple Watch in drei neuen Farben an.

Solo Loop und Sport-Armband ab sofort in drei neuen Farben verfügbar

Apple bietet das Solo Loop und das Sportarmband ab sofort in drei neuen Farben an. Genau genommen könnt ihr die beiden Armbänder ab sofort in den neuen Farben Nordischblau, Pflaume und Kumquat bestellen. Sowohl Solo Loop als auch das Sport-Armband liegen preislich bei 47,75 Euro.

Das Solo Loop, welches zusammenfit der Apple Watch 6 und Apple Watch SE vorgestellt wurde, ist aus Flüssigsilikon gemacht und hat ein einzigartiges dehn­bares Design ganz ohne Schnallen, Schließen oder überlappenden Teilen. Es ist unglaublich bequem und kann ganz einfach an‑ und ausgezogen werden. Jedes Armband wird speziell mit UV-Licht behandelt, wodurch es seine seidige, glatte Oberfläche erhält. Außerdem ist es geschützt vor Wasser und Schweiß, sodass du es so gut wie überall tragen kannst.

Das klassische Sportarmband gibt es bereits seit einigen Jahren bei Apple. Von zeit zu Zeit führt Apple neue Farboptionen für seine Armbänder ein, während andere Farben aus dem Programm genommen werden.