Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ an den Start gegangen ist. Zunächst war das Portfolio des Streaming-Dienstes mehr als überschaubar. Dies hat sich mittlerweile deutlich geändert. In Kürze gehen die ersten Apple TV Originals in die zweite Staffel. Eine aktuelle Datenerhebung zeigt, dass die Serien in den USA immer beleibter werden.

Nachfrage nach Apple TV+ Serien wächst

Kurz nach dem Start von Apple TV+ hielt sich Lob zu den einzelnen Serien noch zurück. Eine aktuelle Untersuchung von Parrot Analytics zeigt jedoch, dass die „zweite Welle“ der Serien auf Apple TV+ beim Publikum viel beliebter ist als seine Starttitel. Kurzum: Apple TV+ nimmt an Fahrt auf.

Es heißt, dass „Defending Jacob“ bislang Apples beliebteste Originalserie ist, basierend auf Zuschauerzahlen. Die Show war in den ersten 60 Tagen auf der Plattform durchschnittlich 29,5-mal gefragter als eine durchschnittliche Serie in den USA. Die am zweithäufigsten nachgefragte Apple TV+ Serie war „Truth Be Told“, gefolgt von M. Night Shyamalans „Servant“. Keine der drei Top-Shows war Teil des Apple TV+ Line-Ups zum Start am 01. November 2019.

Zuletzt war zu lesen, dass Ted Lasso ziemlich erfolgreich auf Apple TV+ unterwegs ist (in der Tat konnte uns die Serie überzeugen). Aktuell belegt Ted Lasso „nur“ Platz 9 in dem Ranking. Allerdings zeigen die Erhebungen von Parrot Analytics, dass die Serie bei den Nutzern schnell Anklang findet und in der Beliebtheit stark wächst. Gut möglich, dass Ted Lasso Defending Jacob noch überholt. Erfreulicherweise hat Apple bereits die zweite und dritte Staffel von Ted Lasso in Auftrag gegeben.