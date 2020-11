Mit dem iPhone SE (2. Generation) hat Apple im Frühjahr dieses Jahres ein gutes Einsteiger-iPhone auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein aufgewertetes iPhone 8. Natürlich stellt sich die Frage, ob Apple auch ein iPhone SE Plus präsentieren wird, welches auf dem iPhone 8 Plus basiert. Im ersten Halbjahr 2021 ist allerdings nicht mit mit einem neuen iPhone SE bzw. iPhone SE Plus zu rechnen.

Kuo: Kein neues iPhone SE im 1H/2020

Analyst Ming Chi Kuo meldet sich mit einer neuen Investoreneinschätzung zu Wort. Auch wenn es zwischenzeitlich Gerüchte dazu gab, dass Apple die erste Jahreshälfte 2021 zum Anlass nehmen wird, ein neues iPhone SE oder iPhone SE Plus zu präsentieren, geht Kuo davon aus, dass dies frühesten im zweiten Halbjahr 2021 der Fall sein wird.

Sollte Apple in der ersten Jahreshälfte kein neues iPhone SE vorstellen, so gehen wir davon aus, dass dies auch in der zweiten Jahreshälfte nicht passieren wird. Traditionell ist der Herbst für die neuen iPhone-Flaggschiffe vorgesehen. Da passt ein neues iPhone SE in unseren Augen nicht richtig hinein. Wie wäre es mit Frühjahr 2022?