Auf die Amazon Frühe Black Friday Angebote haben wir euch bereits im Laufe des heutigen Tages aufmerksam gemacht. Auf einen Deal möchten wir euch noch einmal separat hinweisen. Es geht um Microsoft 365 (ehemals Office 365). Ihr erhaltet Microsoft 365 Single für 1 Nutzer zum Preis von nur 42,99 Euro.

Microsoft 365 Single nur 42,99 Euro

Nur am heutigen Tag erhaltet ihr bei Amazon Microsoft 365 Single zum Preis von nur 42,99 Euro anstatt 69 Euro. Ist spart somit 26,01 Euro bzw. 38 Prozent.

Bei Microsoft 365 Single handelt es sich um ein 12-monatiges Abo, welches 1 Nutzer auf mehreren Geräten nutzen kann. Enthalten sind die Premium Office-Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. 1 TB OneDrive Cloud-Speicher ist ebenso an Bord. Das Angebot gilt nur am heutigen Tag.

Habt ihr Interesse an Microsoft 365 Familie? Kein Problem. Auch dieses Abo steht aktuell bei Amazon im Fokus und wurde im Preis reduziert. Anstatt 99 Euro werden nur 68,99 Euro fällig. Ihr spart somit 30,01 Euro bzw. 30 Prozent. Bei Microsoft 365 Familie handelt es sich um ein 12-monatiges Abo, welches 6 Nutzer auf mehreren Geräten nutzen können. Enthalten sind die Premium Office-Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. 1 TB OneDrive Cloud-Speicher ist ebenso an Bord. Das Angebot gilt nur am heutigen Tag.

Bei Interesse greift zu, bevor das Angebot ausgelaufen ist.