Media Markt startet heute eine groß angelegte Singles Day Rabatt-Aktion. In den letzten Jahren ist der sogenannte „Singles Day“ auch bei uns in Deutschland immer populärer geworden. Ursprünglich startet das Ganze in Asien. Dabei soll die Zahl 1 im heutigen Datum 11.11. einen Single symbolisieren. Unterm Strich spielt es für uns keine Rolle, mit welchem Motto Media Markt die heute Rabatt-Aktion startet, hauptsache es lässt sich bares Geld sparen. Genau dies ist ab sofort und nur am heutigen Tag bei Media Markt möglich. Eingeloggte Media Markt ClubCard-Kunden erhalten 11 Prozent bzw. 15 Prozent Rabatt auf fast alles. Die Anmeldung zum Media Markt Club ist kostenlos.

Singles Day Rabatt-Aktion bei Media Markt

Ab sofort und nur am heutigen 11. November 2020 feiert Media Markt den Singles Day im Online Store sowie in den Märkten vor Ort. Ein paar Highlight-Produkte gibt es allerdings nur online, so dass wir euch empfehlen, einen Blick in den Media Markt Online Store zu werfen.

Beim Singles Day von Media Markt profitieren ClubCard-Kunden. Beim kostenlosen Media Markt Club erhaltet ihr verschiedene Vorteile im Vergleich zu Nicht-Clubcard-Kunden“. Dies sind zum Beispiel eine längere Umtauschfrist, eine 0 Prozent Finanzierung bis zu 20 Monate, eine digitale Quittung und mehr. Hier findet ihr alle Infos zum Media Markt Club.

Eingeloggte ClubCard Kunden erhalten shopweit 11 Prozent Rabatt. 15 Prozent Rabatt gibt es für eingeloggte ClubCard Kunden auf ausgewählte Warengruppen: Samsung GSM, Beauty (alle Produkte und Marken), IT Zubehör (alle Produkte und Marken), GSM Zubehör (alle Produkte und Marken), gesamtes Fotosortiment inkl. Fotozubehör, Microsoft IT

Ein paar Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen: Apple iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 12 Pro Max, Apple iPad Air 4. Generation, SONOS, XBOX (Modelle 2020), Vorbesteller-Artikel, Verträge mit Drittanbietern, Drittanbieter-Artikel, Members-Only-Artikel, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Werft in jedem Fall einen Blick auf die Details.

Nichtsdestotrotz bleiben zahlreiche Apple Produkte übrig, auf die Media Markt ClubCard-Kunden 11 Prozent Rabatt erhalten. Klingt in jedem Fall spannend.