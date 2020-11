Saturn feiert heute den Singles Day und dreht an der Preisschraube. Unter anderem erhalten Saturn ClubCard-Kunden 11 Prozent Rabatt auf zahlreiche Apple-Produkte. Die Anmeldung zum Saturn Club ist kostenlos und somit für jedermann zugänglich.

Mittlerweile wird der sogenannten Singles Day nicht nur in Asien gefeiert, die Rabatt-Aktion ist längst zu uns nach Deutschland rüber geschwappt. Die Zahl 1 im heutigen Datum (11.11.) soll dabei einen Single symbolisieren.

Auch Saturn ist heute mit von der Partie und feiert noch bis 23:59 Uhr den Singles Day mit einer groß angelegten Rabatt-Aktion. Eingeloggte Saturn ClubCard-Kunden erhalten shopweit 11 Prozent Rabatt. 15 Prozent Rabatt gibt es für eingeloggte ClubCard Kunden auf ausgewählte Warengruppen: Samsung GSM, Beauty (alle Produkte und Marken), IT Zubehör (alle Produkte und Marken), GSM Zubehör (alle Produkte und Marken), gesamtes Fotosortiment inkl. Fotozubehör, Microsoft IT.

Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich. Im offiziellen Rechtstext heißt es

11% CARD-Rabatt nicht gültig auf APPLE iPhone 12, 12 pro, 12 mini, 12 pro max, APPLE iPad Air 4th Generation, SONOS, XBOX (Modelle 2020), Vorbesteller-Artikel, Verträge mit Drittanbietern, Drittanbieter-

Artikel, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/- Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Gilt ausschließlich für CARD-Inhaber, die ein verfügbares Aktionsprodukt während des Aktionszeitraums (11.11.2020, lokale Öffnungszeiten beachten) in einem SATURN-Markt in Deutschland oder im SATURN Onlineshop auf saturn.de kaufen/bestellen (Aktion nicht gütig bei Käufen von Drittanbietern auf saturn.de). Auf folgende Produktgruppen erhalten CARD-Inhaber zusätzlich einen Rabatt von 4 % auf den jeweils ausgewiesenen Verkaufspreis: Samsung Smartphones, Beauty- Produkte, IT-Zubehör, GSM-Zubehör, Foto & Foto-Zubehör, Microsoft IT-Produkte. Für den Erhalt des CARD- Preises ist die Vorlage der SATURN CARD an der Kasse vor Bezahlung bzw. Online der Kauf als eingeloggter CARD-Kunde erforderlich. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Irrtümer vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht..