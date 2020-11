Einen Tag früher als gewöhnlich (normalerweise erscheinen neue Apple Arcade Spiele jeweils freitags) steht ab sofort „The Pathless“ auf Apples Spiele-Abo Service bereits. Zudem hat ein weiteres Spiele ein Update verpasst bekommen und einen kleinen Ausblick gibt es auch noch.

Ab sofort verfügbar: The Pathless“, des Apple Design Award-Gewinners Annapurna Interactive. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein mythisches Abenteuer eines Bogenschützen und Adlers freuen, bei dem sie in den Weiten der Wälder Jagd auf finstere Geister machen.

Schon bald erscheint „Alba: A Wildlife Adventure“ auf Apple Arcade.

Besuche zusammen mit Alba ihre Großeltern, die auf einer Mittelmeerinsel leben. Am Anfang freut sie sich noch auf einen friedlichen Sommer mit ihrer Freundin Inés, in dem sie die Tierwelt erkunden kann, doch als sie ein Tier in Not sieht, wird ihr sofort klar, dass sie etwas dagegen unternehmen muss.