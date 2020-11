Im Juli dieses Jahres kündigten Apple TV+ und Oprah Winfrey „The Oprah Conversation“ an. Seitdem haben schon verschiedene Persönlichkeiten auf dem Interviewstuhl bei Oprah Winfrey gesessen und über aktuelle Themen gesprochen, so auch Mariah Carey. Der nächste Interview-Partner ist Barack Obama.

„The Oprah Conversation: Barack Obama“ ab 26. November in Deutschland verfügbar

Bei „The Oprah Conversation“ handelt es sich um eine neue Serie, die „spannende und relevante Themen“ mit „faszinierenden Denkern aus der ganzen Welt“ behandelt. Dabei entstehen „offene, ehrliche und dynamische Gespräche“, die die menschliche Verbindung fördern sollen.

Oprah hat nun mit dem 44. Präsidenten der USA – Barack Obama – in einem offenen Gespräch über sein Erbe, seine Demokratie, seine Herkunft und den amerikanischen Traum gesprochen.

In ihrem Gespräch untersuchen Oprah und Präsident Obama die transformativen Jahre vor seiner historischen Präsidentschaft und reflektieren die Bestrebungen, die Beharrlichkeit und die Leistungen, die ihn ins Weiße Haus gebracht haben, und die monumentalen Erwartungen, die an ihn während seiner entscheidenden Amtszeit gestellt wurden.

Das Gespräch von Oprah Winfrey mit Barack Obama wird in englisch-sprachigen Ländern am Dienstag, 17. November 2020 bei Apple TV+ weltweite Premiere feiern. Für deutsche Apple TV+-Nutzer wird das Interview ab Donnerstag, 26. November verfügbar sein. Bis 01. Dezember steht die Episode für Jedermann kostenlos zur Verfügung

“The Oprah Conversation” is neben “Oprah Talks COVID-19” und “Oprah’s Book Club“ eine von drei Formaten von Oprah Winfrey auf Apple TV+.