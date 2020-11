Auf die neue Apple Webseite „Geschenke für Weihnachten“ haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Mit dieser spricht Apple verschiedene Geschenke-Empfehlungen zum bevorstehenden Fest aus. Parallel dazu gibt es eine wichtige Änderung zu den Rückgabebedingungen für Weihnachtseinkäufe.

Apple erweitert Rückgabefristen zu Weihnachten

Genau wie in den vergangenen. Jahren passt auch Apple in diesem Jahr die Rückgabefristen zu Weihnachten an. So habt ihr die Möglichkeit, euch frühzeitig das passende Weihnachtsgeschenk zu kaufen und diesen bei Nichtgefallen auch noch nach Weihnachten zurückgeben.

Apple schreibt

Im Apple Online Store gekaufte Artikel, die zwischen 10. November 2020 und 25. Dezember 2020 ausgeliefert werden, können bis einschließlich 8. Januar 2021 zurückgegeben werden. Alle sonstigen Rückgabe‑ und Erstattungs­bedingungen des Apple Online Store bleiben für die gekauften Artikel gültig. Jegliche nach dem 25. Dezember 2020 getätigten Käufe unterliegen den regulären Rückgabe­bedingungen.

Wenn ihr uns fragt, so stellt diese eine willkommene Anpassung zum Weihnachtsfest dar. Auch andere Händler bieten in der Weihnachtszeit diesen Service ihren Kunden an.