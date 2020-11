Das iPhone 12 Pro Max lässt sich seit wenigen Tagen vorbestellen. Den tatsächlich Verkaufsstart feiert das Gerät am kommenden Freitag. Die Unterschiede zwischen dem iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro max liegen in der Displaygröße, in der Akkulaufzeit und im Kamerasystem. Ob sich allerdings der „Normalo“ ein iPhone 12 Pro Max nur wegen des besseren Kamerasystem zulegt, lassen wir mal dahingestellt. Ein nun veröffentlichtes Video zeigt die Videoqualität des Gerätes.

iPhone 12 Pro Max: beeindruckendes Video zeigt Oakland

Apple hat im Vorfeld des iPhone 12 Pro Max Verkaufsstarts verschiedene Medienvertreter, YouTuber, Influencer etc. mit einem Testgerät ausgestattet. Hier geht es zu den Reviews.

YouTuber Andy To hat sich das iPhone 12 Pro Max geschnappt, um ein Video seiner Heimatstadt Oakland (Kalifornien) anzufertigen. Das Video liegt in 4K HDR vor. Das Video ist wirklich beeindruckend und demonstriert die Videoqualität des neuen iPhone 12 Pro Max. Natürlich benötigt man auch ein wenig Know-How, um so ein Video anzufertigen.